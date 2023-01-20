«Присмотритесь к своему окружению»: Василиса Володина 20 января предупредила людей - соглашайтесь

Астролог Василиса Володина регулярно освещает грядущие события, подсказанные звездами, у себя в Telegram. На этот раз она рассказала, чем обернется для людей новый день - 20 января. Это дата, когда Солнце перемещается в созвездие Водолея, чем выводит представителей этого знака на авансцену. И в этот особенный день стоит внимательно осмотреться.

«Присмотритесь к своему окружению: кто из друзей или коллег вдруг пышет энергией, эрудицией и любит всех вокруг. Если такой человек зовет вас сегодня в свой проект или в гости — соглашайтесь. Как минимум нескучно проведете время, максимум… этого и сами Водолеи не знают. Границ-то в космосе нет», - поведала Володина.

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