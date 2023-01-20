Назван возраст счастья у россиян: до скольки лет нужно дожить, чтобы достичь заветного состояния

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

По итогам опроса, за последние два года стали себя чувствовать счастливее две трети от числа опрошенных. При этом, утвердительно на вопрос, счастливы ли они сейчас, отвечали чаще люди в возрасте 35–44 лет (это 74% всех опрошенных). Реже — респонденты в возрасте от 44 до 55 лет.

Главные составляющие счастья, по мнению россиян, поучаствовавших в анкетировании, это здоровье, деньги, любовь, интересная работа и присутствие близких рядом.