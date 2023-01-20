Копеечное средство от пятен, а отстирывает на ура: готовим дома сами

Найдено средство для стирки, которое поможет справиться с любыми загрязнениями на ура. Ведь не секрет, что каждая хозяйка старается отыскать такой продукт, несмотря на обилие предложений на рынке. Потому что то, что дорого, не всегда эффективно или гипоаллергенно.

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Чудо-средство от пятен легко готовится дома, а себестоимость его – копеечная. Потребуется всего два ингредиента и полчаса времени. Нужно взять 50 граммов любого мыла и 45 граммов кальцинированной соды, которая есть на любой кухне. Затем вскипятить литр простой воды, растворить в ней натертое на терке мыло, снять с огня. И уже добавить соду, перемешать, оставить остывать до комнатной температуры.

Такое средство справится с пятнами еще быстрее, если предварительно замочить загрязненную одежду.

По материалам сайта "Белновости"