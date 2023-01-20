120 рублей за доллар: экономист озвучил правду о состоянии валюты

В начале января русская нефть Urals опустилась на бирже всего до 38 долларов за баррель. Ситуация была однодневной, но стала тревожным сигналом, считают экономисты.

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Такое падение стало результатом потери европейского рынка, говорят аналитики. И это не может не повлиять на курс валют. В первую очередь, на отечественный рубль. И если тренд на дешевую нефть сохранится, что национальной валюте не поздоровится, а доллар устремится вверх.

«Что касается рубля… Если мы все-таки будем ориентироваться на уровень в 40 долларов за баррель, то доллар у нас должен будет стоить порядка 110–120 рублей. На этом, в принципе, можно этот разговор и закончить», - поведал экономист Алексей Кричевский сайту «Царьград».

При этом, эксперт допускает, что в предвыборный год до таких значений упасть рублю власти не дадут.