Вслед за отменой пенсий: работающих россиян постиг новый удар

После разговоров о грядущей отмене пенсий работающим пожилым, которые спровоцировали двое ученых экономистов из РАНХиГС Юрий Горлин и Виктор Ляшок в своей статье «Факторы роста пенсий в долгосрочной перспективе», люди с надеждой ждали вестей из Госдумы. Там должны были рассмотреть законопроект об индексациях для работающих пожилых.

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Даже не один, а сразу пять документов 19 января рассматривали в Парламенте страны. Но ни один из них не получил поддержки. Депутаты отклонили инициативу повышать работающим пенсионерам пенсию наравне с неработающими.

Добавим, что эта категория пенсионеров лишилась повышений с принятием в стране нового закона о балльной пенсионной системе. Он вступил в силу с 1 января 2016 года, и теперь людям, чтобы получить прибавку на общих основаниях, нужно просто-напросто уволиться.

По материалам сайта mk.ru