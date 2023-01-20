Мужчины свернут шею: названы четыре аромата для манких женщин

На третьем месте в этой же ценовой категории оказались духи Wild Bluebell, напоминающие о весенней оттепели и ландышах на полях.

London Wood Sage & Sea Salt чуть дешевле – 4350 рублей за тот же флакон. Этот аромат взбодрит прекрасных женщин и их спутников.

Ранее, эксперт назвала актуальные цвета для гардероба 2023 года.