Мужчины свернут шею: названы четыре аромата для манких женщин

Стало известно, какие духи купить для восторженных взглядов.
Аромат под названием Orange Blossom оказался на лидирующей строчке рейтинга.
«Отдавалось предпочтение бестселлерам бренда. Это ароматы вне времени и пространства, которые обязательно нужно попробовать – хотя бы на блоттере в мультибрендовом магазине», – отметили специалисты «МаркиКачества».
Яркий цитрус и цветочные ароматы во флаконе в 30 мл. обойдутся дамам в 5700 рублей.
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На втором месте – 154 Cologne. Любительницам резких ароматов эти духи обойдутся в ту же цену, что и предыдущие.
«Для рейтинга мы выбрали духи Jo Malone, которые получили большое количество положительных отзывов. Для расчета баллов использовались оценки, оставленные покупателями на маркетплейсах, в интернет-магазинах, агрегаторах отзывов», – добавили на сайте markakachestva.ru.
На третьем месте в этой же ценовой категории оказались духи Wild Bluebell, напоминающие о весенней оттепели и ландышах на полях.
London Wood Sage & Sea Salt чуть дешевле – 4350 рублей за тот же флакон. Этот аромат взбодрит прекрасных женщин и их спутников.
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