«Торжество разума»: чем обернется 20 января, предупредил Глоба

Астролог Богдан Глоба, сын знаменитых исследователей Павла и Тамары Глоба, дал прогноз на новый день января. 20 числа. Эксперт рассказал, что ждет людей в этот день, а также дал рекомендации, как лучше вести себя в обозначенных обстоятельствах.

«Торжество разума в пятницу высветит все острые углы как в рабочих, так и в личных отношениях. Силы и время отдайте делу. День хорош для переговоров и расстановки приоритетов», - объяснил Глоба-младший у себя в Telegram людям.

Вся неделя, по словам Глобы, предваряет новый рубеж. Он ознаменован наступлением года Зайца по восточному календарю, которое состоится уже в субботу. Одновременно на небе состоится Новолуние, которое принесет обновление энергетического потока.

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