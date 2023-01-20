Индексации пенсий не будет: депутаты отказались принимать законопроект

Сразу пять законопроектов 19 января было вынесено на обсуждение депутатами Госдумы РФ, они касались индексации пенсий. Все документы были отклонены. Речь идет о наболевшем вопросе с повышением пенсий работающим пожилым.

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Закон о том, что пенсия выплачивается с учетом индексации только неработающим бабушкам и дедушкам, действует в стране с 2016 года. С того момента многие пытались восстановить «справедливость» и сделать повышение пенсий трудящимся старикам регулярным, не нашло поддержки у слуг народа.

Кстати, ранее ученые РАНХиГС Юрий Горлин и Виктор Ляшок в своей статье «Факторы роста пенсий в долгосрочной перспективе», опубликованной в свежем выпуске журнала «Вопросы экономики», предложили и вовсе отменить пенсию работающим. Так государство сэкономит значительные средства и может направить их на дополнительную поддержку нуждающихся пожилых, которые уже не трудятся.

По материалам сайта mk.ru