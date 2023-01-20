Поразительное сходство: женщина обнаружила своего двойника в интернете и удивила мать

Американка повергла в шок свою мать: она нашла своего двойника из штата Северная Каролина. Об этой удивительной истории сообщает The Mirror.
Дженнифер и Амбра познакомились в интернете на специальной платформе Twin Strangers. Она позволяет пользователям найти похожих на них людей.
«Однажды я пришла домой с работы и прочитала об этом сайте. Я просто ввела свои параметры, а там оказалась она», - рассказала Дженнифер.
Удивленные поразительным сходством женщины решили увидеться в Техасе.
Амбра поделилась, что нервничала перед встречей со своим двойником. Когда она увидела Дженнифер, подумала, что та действительно похожа на нее, словно две капли воды.
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Позже Дженнифер решила познакомить женщину со своей матерью, чтобы проверить, сможет ли она их отличить. Увидев знакомую дочери, ошарашенная женщина отметила: они и правда очень похожи. Мать Дженнифер даже захотела изучить родословную Амбры, чтобы удостовериться, что они не родственники.