Поразительное сходство: женщина обнаружила своего двойника в интернете и удивила мать

Американка повергла в шок свою мать: она нашла своего двойника из штата Северная Каролина. Об этой удивительной истории сообщает The Mirror.

Дженнифер и Амбра познакомились в интернете на специальной платформе Twin Strangers. Она позволяет пользователям найти похожих на них людей.

«Однажды я пришла домой с работы и прочитала об этом сайте. Я просто ввела свои параметры, а там оказалась она», - рассказала Дженнифер.

Удивленные поразительным сходством женщины решили увидеться в Техасе.