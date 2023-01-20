Пальчики оближешь: назван самый качественный сервелат - захотите купить еще

Эксперты назвали самый вкусный и качественный сервелат. Рейтинг составили специалисты проекта «Выбор эксперта». В итоге, они рекомендовали три мясных продукта.

Так, колбасу «Ближние горки» изготавливает мясокомбинат в Тверской области, он использует только продукты собственного производства. В составе - свинина и говядина. Исследования подтвердили, что это натуральная колбаса высокого качества, в ней нет сои.