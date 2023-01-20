Погодка подкачала: в Москве продлили желтый уровень опасности - будьте осторожны

Синоптики расстроили москвичей: в столице продлен желтый уровень погодной опасности. Это связано с околонулевыми температурами. В последние дни они привели к появлению гололедицы в городе и области.
Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра. Из-за резкого потепления в столице усилились ветра. Их порывы могут достигать 17 метров в секунду, сообщили специалисты, пишет портал «А теперь внимание!».
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Теплая погода продержится в городе еще какое-то время, холодов и морозов в ближайшее время не предвидится.