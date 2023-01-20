Погодка подкачала: в Москве продлили желтый уровень опасности - будьте осторожны

Зима в Москве

Зима в Москве. Фото: Global Look Press

Жителей столицы предупредили специалисты Гидрометцентра.

Синоптики расстроили москвичей: в столице продлен желтый уровень погодной опасности. Это связано с околонулевыми температурами. В последние дни они привели к появлению гололедицы в городе и области.

Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра. Из-за резкого потепления в столице усилились ветра. Их порывы могут достигать 17 метров в секунду, сообщили специалисты, пишет портал  «А теперь внимание!».

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Теплая погода продержится в городе еще какое-то время, холодов и морозов в ближайшее время не предвидится.

Читайте также