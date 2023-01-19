Стоит приглядеться: эксперт назвала актуальные цвета для гардероба 2023 года

Стало известно, какие цвета выбрать для нарядов этого года.
Новым трендом могут стать все оттенки красного и розового.
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Стилист призвала не забывать про главный цвет года по версии Pantone — Viva Magenta. Это микс карминного с легким фиолетовым подтоном.
А еще все оттенки розового станут актуальными уже этой весной.
«Среди нейтральных оттенков в тренде будут серо-голубые, серебристые, а также кофейно-сливочные тона, такие как маккиато и ваниль», — отметила стилист в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее модный бренд Michael Kors покинул российский рынок.