Стоит приглядеться: эксперт назвала актуальные цвета для гардероба 2023 года

Стало известно, какие цвета выбрать для нарядов этого года.

Новым трендом могут стать все оттенки красного и розового.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Стилист призвала не забывать про главный цвет года по версии Pantone — Viva Magenta. Это микс карминного с легким фиолетовым подтоном.

А еще все оттенки розового станут актуальными уже этой весной.