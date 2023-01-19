«К рубежам выше 70 рублей»: продажа юаней по бюджетному правилу вызвала беспокойство за курс доллара

Стало известно, что будет с долларом в ближайшее время.
Финансовый аналитик объявил, что Минфин начал продажу юаней за рубли по новому бюджетному правилу.
«В феврале-марте может в полной мере проявиться уменьшение притока валюты из-за действия эмбарго на морские поставки в Европу не только нефти, но и нефтепродуктов, вступающего в силу 5 февраля, а также от снижения цен на углеводороды», — поделился аналитик.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Повысятся и закупки по импорту с увеличением спроса на валюту. Поэтому, несмотря на бюджетное правило, вероятно, возвращение курсов валют к рубежам выше 70 рублей к доллару, 75 рублей к евро, 10 рублей — к юаню», — добавил Марк Гойхман в беседе с mskgazeta.ru.
Напомним, ранее эксперт рассказала, как отразится новый налог на вкладах граждан.