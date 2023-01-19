«К рубежам выше 70 рублей»: продажа юаней по бюджетному правилу вызвала беспокойство за курс доллара

Стало известно, что будет с долларом в ближайшее время.

Финансовый аналитик объявил, что Минфин начал продажу юаней за рубли по новому бюджетному правилу.

«В феврале-марте может в полной мере проявиться уменьшение притока валюты из-за действия эмбарго на морские поставки в Европу не только нефти, но и нефтепродуктов, вступающего в силу 5 февраля, а также от снижения цен на углеводороды», — поделился аналитик.

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