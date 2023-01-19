«К рубежам выше 70 рублей»: продажа юаней по бюджетному правилу вызвала беспокойство за курс доллара

Доллар

Доллар. Фото: Global Look Press 

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман предупредил россиян.

Стало известно, что будет с долларом в ближайшее время. 

Финансовый аналитик объявил, что Минфин начал продажу юаней за рубли по новому бюджетному правилу.

«В феврале-марте может в полной мере проявиться уменьшение притока валюты из-за действия эмбарго на морские поставки в Европу не только нефти, но и нефтепродуктов, вступающего в силу 5 февраля, а также от снижения цен на углеводороды», — поделился аналитик.

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«Повысятся и закупки по импорту с увеличением спроса на валюту. Поэтому, несмотря на бюджетное правило, вероятно, возвращение курсов валют к рубежам выше 70 рублей к доллару, 75 рублей к евро, 10 рублей — к юаню», — добавил Марк Гойхман в беседе с mskgazeta.ru.

Напомним, ранее эксперт рассказала, как отразится новый налог на вкладах граждан.

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