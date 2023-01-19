Вспыхнет конфликт, но его можно избежать: Василиса Володина предрекла проблемы одному знаку зодиака

Ссора

Фото: Global Look Press

Известный российский астролог предупредила, что невзгоды произойдут 20 января только у этого знака зодиака.

Василиса Володина уже давно занимается астрологией. Многие ее знают по шоу «Давай поженимся». Однако и вне проекта эксперт делится гороскопами и прогнозами на будущее. На этот раз она предрекла проблемы одному знаку зодиака. По ее словам, 20 января 2023 года Близнецам лучше быть осторожнее в отношениях.

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По словам Володиной, Близнецам в принятии некоторых решений нужно проявить больше смелости. Отмечается, что этому знаку зодиака лучше не обсуждать работу с коллегами, чтобы избежать конфликта.  

А те, кто еще не нашел себе возлюбленного, судьба приготовила сюрприз. Появится рядом человек, который будет очень близок по духу, но не стоит сразу раскрывать ему все секреты, пояснила астролог, пишет Rsute.

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