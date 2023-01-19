Алексей Щербаков станет новым ведущим Stand Up на ТНТ

Стало известно имя нового ведущего шоу Stand Up на ТНТ.
Комик Алексей Щербаков представит новых артистов в жанре Stand Up. Уже в пятницу, 20 января в 23:00 на телеканале ТНТ покажут первый выпуск нового сезона шоу Stand Up.
А ведущим проекта будет Алексей Щербаков.
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«Есть как минимум три причины, чтобы включить новый сезон Stand Up на ТНТ: много новых комиков, дерзких и «голодных», со свежим взглядом на реальность, старые любимые комики, ну и потому, что я все это веду!» — заявил Щербаков.
«Участники Stand Up способны разглядеть смешное даже в пустой комнате без света — это надо смотреть», — процитировали vnimanie.pro нового ведущего шоу.