Алексей Щербаков станет новым ведущим Stand Up на ТНТ

Стало известно имя нового ведущего шоу Stand Up на ТНТ.

Комик Алексей Щербаков представит новых артистов в жанре Stand Up. Уже в пятницу, 20 января в 23:00 на телеканале ТНТ покажут первый выпуск нового сезона шоу Stand Up.

А ведущим проекта будет Алексей Щербаков.

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«Есть как минимум три причины, чтобы включить новый сезон Stand Up на ТНТ: много новых комиков, дерзких и «голодных», со свежим взглядом на реальность, старые любимые комики, ну и потому, что я все это веду!» — заявил Щербаков.