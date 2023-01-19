«Все равно изымут средства»: как отразится новый налог на вкладах граждан

Стало известно, как сильно повлияет введение налога в размере 13% на вклады россиян.

Оказалось, для вкладчиков с более миллиона рублей на счету новый налог может стать не совсем удобным.

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Эксперт отметила, что таким вкладчикам стоит обзавестись инвестиционным портфелем. Вкладчик должен ежегодно подавать декларацию о доходах.