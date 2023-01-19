Выплаты увеличатся почти на 12%: россиян обрадовали внезапной индексацией пособий уже в феврале

Недавно стало известно, что будут проиндексированы выплаты. Отмечается, что изменения произойдут уже с 1 февраля. На основе потребительских цен за предыдущий год будут увеличены важные социальные пособия. Сенатор Елена Бибиков пояснила, что увеличенные пособия начнут начислять через две половиной недели.
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И уже известно, что размер прибавки может составить 11,9%. В список выплат, которые должны увеличить, попала и ежемесячная денежная выплата.
Бибикова отметила, что сейчас такую материальную помощь получают более 14 миллионов россиян. При этом граждане могут сами распоряжаться, в каком виде им более выгодно получать льготу — в денежном варианте или в качества набора социальных услуг. Об этом сенатор поделилась в своем Телеграм-канале.