Выплаты увеличатся почти на 12%: россиян обрадовали внезапной индексацией пособий уже в феврале

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И уже известно, что размер прибавки может составить 11,9%. В список выплат, которые должны увеличить, попала и ежемесячная денежная выплата.

Бибикова отметила, что сейчас такую материальную помощь получают более 14 миллионов россиян. При этом граждане могут сами распоряжаться, в каком виде им более выгодно получать льготу — в денежном варианте или в качества набора социальных услуг. Об этом сенатор поделилась в своем Телеграм-канале.