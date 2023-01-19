Стоит ли покупать сейчас? Эксперт рассказал, что будет происходить с ценами на новые квартиры

В последнее время рынок недвижимости нестабилен. В прошлом году было как повышение цен, так и понижение. А ставка по ипотеке снова выросла. Однако ранее риэлтор дал пять советов, как сэкономить на покупке квартиры. Теперь заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов рассказал, что будет происходить с ценами на недвижимость в ближайшие месяцы.
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По словам эксперта, сейчас виден «умеренный оптимизм» на первичном рынке. Он считает, что цены сохранят стабильность. Этот факт позволит строить планы и покупателям, и застройщикам.
«Традиционно стоимость квадратного метра будет расти по мере повышения строительной готовности. Ситуация в отрасли стабилизируется, а это означает, что и рынок стройматериалов продолжит искать равновесное состояние», — цитирует его Life.