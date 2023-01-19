Стоит ли покупать сейчас? Эксперт рассказал, что будет происходить с ценами на новые квартиры

В последнее время рынок недвижимости нестабилен. В прошлом году было как повышение цен, так и понижение. А ставка по ипотеке снова выросла. Однако ранее риэлтор дал пять советов, как сэкономить на покупке квартиры. Теперь заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов рассказал, что будет происходить с ценами на недвижимость в ближайшие месяцы.