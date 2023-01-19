Тепло и мокро: в Петербурге 19 января побиты сразу два погодных рекорда

19 января 2023 года стал самым теплым днем в эту дату за всю историю метеонаблюдений.
«Температура воздуха в 10:30 достигла в Санкт-Петербурге +5 градусов, сейчас уже остановилась, — сообщил в Telegram начальник Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесов. — Так что новый рекорд для 19 января в Санкт-Петербурге состоялся, ранее было +4,7 градуса в 2020 году».
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Синоптик пообещал горожанам еще и рекорд по осадкам для этого дня, который на момент публикации был почти достигнут. Дождь не оставит жителей Питера, а вечером к нему присоединится снег.
Спонсор такой погоды — циклон Harto. Небольшой, но запоминающийся, как его окрестил Колесов.