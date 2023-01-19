Тепло и мокро: в Петербурге 19 января побиты сразу два погодных рекорда

Синоптик пообещал горожанам еще и рекорд по осадкам для этого дня, который на момент публикации был почти достигнут. Дождь не оставит жителей Питера, а вечером к нему присоединится снег.

Спонсор такой погоды — циклон Harto. Небольшой, но запоминающийся, как его окрестил Колесов.