Самый покладистый! Названа порода котов, которые никогда не будут гадить владельцу и драть мебель

Многие коты устраивают дома погром, переворачивают все вверх дном, стоит им только остаться в квартире в полном одиночестве. Они словно мстят своим хозяевам, доказывая собственную независимость. Однако есть порода котов, которые отличаются чистоплотностью. Они никогда не станут предъявлять своему владельцу обиды, гадить им самым непотребным образом, портя мебель своими острыми коготками или сдирая свежепоклеенные обои.

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Именно таким чистюлей можно считать британскую короткошерстную кошку. Эта порода обладает выдержанным аристократическим нравом и может подолгу оставаться в одиночестве, сохраняя терпимость, спокойствие и полное равнодушие. Этих котов не страшно оставить в пустом доме: они не портят вещи, не мстят владельцам, когда те оставляют их дома, естественно, с отменным запасом еды, воды и игрушек.