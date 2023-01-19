Ноль агрессии и царапок! Самые добрые породы кошек: топ-10

Многие опасаются заводить кошек из-за их своенравного и независимого характера. Взбесившись, пушистый комок вполне может оставить болезненные отметины царапок на руке или даже лице своего хозяина. Однако далеко не все кошки отличаются такой агрессией. Есть и вполне миролюбивые породы, ласковые и покладистые. Если в доме есть маленькие дети, то эти пушистые создания станут идеальной котоняней.
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Топ 10 самых добрых пород кошек
- Персидская кошка — любит подремать на коленках у хозяина.
- Рэгдолл — буквально повиснут у вас на руках, расслабив все мышцы.
- Пикси-боб — отлично ладят с детьми.
- Бирманская кошка — легко подстраиваются под распорядок дня своего хозяина.
- Рагамаффин — невероятно ласковы, послушны и доверчивы к людям.
- Селкирк-рекс — очень привязаны к членам своей семьи и тяжело переносят одиночество.
- Донской сфинкс — общительные и абсолютно лишенные агрессии кошки постоянно запрыгивают к хозяину на колени, забираются к нему в кровать и настойчиво требуют ласки.
- Британская короткошерстная кошка — оставленные на весь день в пустом доме, не портят вещи и не обижаются на хозяина после длительного отсутствия.
- Экзотическая кошка — проще адаптируются к переезду или появлению в доме маленького ребенка.
- Мейн-кун — имеют прекрасный характер, полностью лишен агрессии и навязчивого поведения. Питомец не станет виться в ногах и призывно мяукать, чтобы привлечь к себе внимание, и быстро подстроится под настроение и темперамент хозяина.