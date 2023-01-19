Ноль агрессии и царапок! Самые добрые породы кошек: топ-10

Многие опасаются заводить кошек из-за их своенравного и независимого характера. Взбесившись, пушистый комок вполне может оставить болезненные отметины царапок на руке или даже лице своего хозяина. Однако далеко не все кошки отличаются такой агрессией. Есть и вполне миролюбивые породы, ласковые и покладистые. Если в доме есть маленькие дети, то эти пушистые создания станут идеальной котоняней.

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