Ноль агрессии и царапок! Самые добрые породы кошек: топ-10

Ноль агрессии и царапок! Самые добрые породы кошек: топ-10

Кот. Фото: Global Look Press

Эти домашние мурлыки отличаются своей ласкучестью.

Многие опасаются заводить кошек из-за их своенравного и независимого характера. Взбесившись, пушистый комок вполне может оставить болезненные отметины царапок на руке или даже лице своего хозяина. Однако далеко не все кошки отличаются такой агрессией. Есть и вполне миролюбивые породы, ласковые и покладистые. Если в доме есть маленькие дети, то эти пушистые создания станут идеальной котоняней.

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Топ 10 самых добрых пород кошек

  • Персидская кошка — любит подремать на коленках у хозяина.
  • Рэгдолл — буквально повиснут у вас на руках, расслабив все мышцы.
  • Пикси-боб — отлично ладят с детьми.
  • Бирманская кошка — легко подстраиваются под распорядок дня своего хозяина.
  • Рагамаффин — невероятно ласковы, послушны и доверчивы к людям.
  • Селкирк-рекс — очень привязаны к членам своей семьи и тяжело переносят одиночество.
  • Донской сфинкс — общительные и абсолютно лишенные агрессии кошки постоянно запрыгивают к хозяину на колени, забираются к нему в кровать и настойчиво требуют ласки.
  • Британская короткошерстная кошка — оставленные на весь день в пустом доме, не портят вещи и не обижаются на хозяина после длительного отсутствия.
  • Экзотическая кошка — проще адаптируются к переезду или появлению в доме маленького ребенка.
  • Мейн-кун — имеют прекрасный характер, полностью лишен агрессии и навязчивого поведения. Питомец не станет виться в ногах и призывно мяукать, чтобы привлечь к себе внимание, и быстро подстроится под настроение и темперамент хозяина.

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