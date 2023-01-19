Вместо легких — вбирают токсины и споры плесени: три комнатных растения, которые очищают воздух

Названы три комнатных растения, которые очищают воздух, словно домашние легкие. При этом они не требуют особого ухода, неприхотливы и цветут без подкормки.
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Хлорофитум
Это комнатное растение заменит дому дыхательную систему: вместо легких очищает помещение, вбирая из воздуха оксиды углерода и многие токсичные вещества. Эксперты-садоводы считают, что по удалению формальдегида из воздуха и по выделению кислорода хлорофитуму нет равных.
Фикус Бенджамина
Серебро рейтинга самых полезных комнатных растений у фикуса Бенджамина. Он лучший среди других домашних цветов по части очищения воздуха от пыли и ядовитых соединений, которые выделяются мебелью и пластиком.
Спатифиллум
Это комнатное растение заслуживает бронзы за свою красоту и «трудолюбие». Забирает споры плесени из воздуха, а также хорошо чистит воздух от трихлорэтилена и формальдегида.