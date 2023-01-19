Людей видят рыдающими у касс: новый курс доллара ударил по нервам россиян

Утренние торги 19 января на Мосбирже принесли сокрушительные для многих россиян новости. Может быть, поэтому у касс банков можно увидеть рыдающих людей?

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С самого начала торгов отечественная валюта стала упускать свои позиции относительно доллара США.

В настоящий момент американская валюта продается за 68,87 рубля, евро — за 74,5 рубля, юань — за 10,18 рубля. Таким образом доллар повысился на 13 копеек, европейские банкноты — на 15 копеек, китайская валюта сохраняет пока стабильный курс.

Отметим, что некоторые финансовые аналитики не исключают, что доллары могут в 2023 году подняться до 80 и даже до 100 рублей.