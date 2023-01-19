«Магнит» ввел запрет на продажу ряда товаров: возврата на российские полки не будет никогда

В «Магните» теперь невозможно купить некоторые молочные товары. Речь идет о тех, у которых истек срок годности.
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Дело в том, что торговая сеть решила участвовать в российском эксперименте, согласно которому на молочку наносится специальный штрих-код. Он способен блокировать продажу товара, когда на него наведут электронный считыватель.
Поэтому даже при большом желании просроченные молочные продукты продать и купить в «Магните» нереально. Предполагается, что к проекту подключатся и другие российские магазины.
Источник: «Известия»