Какое комнатное растение считается лучшим уборщиком квартиры: доказано экспертами — пыли нет

Наши бабушки не случайно высаживали в своих домах фикусы. Давно замечено, что с этими комнатными растениями воздух в помещениях чище, людям становится легче дышать.

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Эксперты NASA доказали, что это действительно так. По их данным, фикус каучуконосный, или фикус эластичный (с большими толстыми листьями, он наиболее распространен), лучше других комнатных растений очищает воздух от загрязнителей вроде пыли.

Их листья обладают интересной особенностью — они притягивают к себе пылинки и удерживают плотно на себе. Чтобы цветок не терял своей привлекательности и чистоты, его рекомендуют периодически сбрызгивать водой или аккуратно промывать под душем.

Источник: marieclaire.ru