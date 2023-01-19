Как вазелин за 25 рублей делает любые духи сильными: один мазок на тело, потом одна капля

Как вазелин за 25 рублей делает любые духи сильными: один мазок на тело, потом одна капля

Духи. Фото: Global Look Press

Можно отлично сэкономить на дорогом парфюме.

Не многие знают, что дешевенький вазелин (стоит рублей 25 в аптеке) может превратить любые духи в самые стойкие и сильные.

Для этого нужно нанести вазелин (в небольшом количестве) на пульсирующие места своего тела. А потом сверху брызнуть парфюмом или капнуть им. Вазелин притянет к себе духи и будет раскрывать их аромат весь день.

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Пульсирующие точки, напомним, находятся на запястьях и шее. Именно здесь парфюмерия раскрывается максимально полно и ярко. Их легко найти по колебаниям вен.

И не забудьте нанести духи также сразу после душа на влажные волосы — так они будут держаться еще дольше.

Источник: buro247.ru

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