Как вазелин за 25 рублей делает любые духи сильными: один мазок на тело, потом одна капля

Не многие знают, что дешевенький вазелин (стоит рублей 25 в аптеке) может превратить любые духи в самые стойкие и сильные.

Для этого нужно нанести вазелин (в небольшом количестве) на пульсирующие места своего тела. А потом сверху брызнуть парфюмом или капнуть им. Вазелин притянет к себе духи и будет раскрывать их аромат весь день.

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