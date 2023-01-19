«Сомнения растворяются»: вот что предрекла Василиса Володина на 19 января

Астролог, телеведущая Василиса Володина не оставила подписчиков в Telegram без хороших новостей 19 января. Одноименную рубрику она размещает ежедневно, чтобы показать людям возможности нового дня. В четверг звездочет советует опираться на примеры людей, которые имеют схожие убеждения. Их пример поможет развиваться дальше.
«Луна перебегает в знак Стрельца, помогая нам поверить в успех. Сегодня мир видится особенно щедрым, безграничным. Сомнения растворяются, особенно если перед глазами пример человека, которых добился всего, чего хотел.
Ищите такие примеры вокруг, учитесь, вдохновляйтесь. Обратите внимание на людей, чьи убеждения вам близки и кто не боится их публично отстаивать», — написала Володина.
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