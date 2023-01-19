50 тысяч каждому гражданину – на праздник! Озвучено важное решение правительства

50 тысяч каждому гражданину – на праздник! Озвучено важное решение правительства

Деньги. Фото: Global Look Press

Средства планируется выделять из государственного бюджета.

Депутаты «Справедливой России - За правду» озвучили важное решение, которое они приняли накануне. Они сочли справедливым поощрять людей, которые участвовали в событиях, связанных с блокадой Ленинграда.

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Законотворцы в настоящий момент утверждают законопроект о ежегодной выплате жителям блокадного Ленинграда в размере 50 тысяч рублей.

«900-дневная блокада стала символом невиданного в мировой истории гражданского мужества и самоотверженности», - сказал руководитель фракции Сергей Миронов.

Средства планируется выделять из федерального бюджета, выплату предлагается ежегодно индексировать не ниже уровня инфляции.

Источник: tass.ru.

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