15 600 рублей государство перечислит россиянам: есть условие – рождение до 1991 года

Российские граждане с 1941 года рождения по 1991 год рождения могут получить от государства по 15600 рублей для компенсации расходов, понесенных для занятий спортом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Бюджетные деньги выдаются из казны единовременно в 2023 году, они компенсируют оплату только в тех спортивно-оздоровительных учреждениях, которые есть в специальном списке.
Средства граждане могут получить вместе с зарплатой, написав заявление на имя работодателя. Если же человек работает сам на себя, то ему необходимо подать декларацию о доходах в налоговую.
15 600 рублей – сумма максимальная, это 13 % от общей суммы в 120 тысяч рублей в год. То есть у гражданина она может быть иной, если заплатил он за спорт меньше.
Источник: primpress.ru.