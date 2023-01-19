15 600 рублей государство перечислит россиянам: есть условие – рождение до 1991 года

15 600 рублей государство перечислит россиянам: есть условие – рождение до 1991 года

Деньги. Фото: Global Look Press

Деньги выдаются после их использования.

Российские граждане с 1941 года рождения по 1991 год рождения могут получить от государства по 15600 рублей для компенсации расходов, понесенных для занятий спортом.

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Бюджетные деньги выдаются из казны единовременно в 2023 году, они компенсируют оплату только в тех спортивно-оздоровительных учреждениях, которые есть в специальном списке.

Средства граждане могут получить вместе с зарплатой, написав заявление на имя работодателя. Если же человек работает сам на себя, то ему необходимо подать декларацию о доходах в налоговую.

15 600 рублей – сумма максимальная, это 13 % от общей суммы в 120 тысяч рублей в год. То есть у гражданина она может быть иной, если заплатил он за спорт меньше.

Источник: primpress.ru.

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