15 600 рублей государство перечислит россиянам: есть условие – рождение до 1991 года

Бюджетные деньги выдаются из казны единовременно в 2023 году, они компенсируют оплату только в тех спортивно-оздоровительных учреждениях, которые есть в специальном списке.

Средства граждане могут получить вместе с зарплатой, написав заявление на имя работодателя. Если же человек работает сам на себя, то ему необходимо подать декларацию о доходах в налоговую.

15 600 рублей – сумма максимальная, это 13 % от общей суммы в 120 тысяч рублей в год. То есть у гражданина она может быть иной, если заплатил он за спорт меньше.

Источник: primpress.ru.