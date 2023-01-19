Деньги людям поступят в другом размере: уже в феврале будет массовое повышение

Известно, что после повышения единовременная выплата при рождении ребенка составит 22900 руб вместо 20400 руб. а минимальное пособие по уходу за ребенком составит уже 8500 руб. об этом и не только рассказала юрист Ольга Сулим «Российской газете».

«Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС будут получать пособие 3500 рублей вместо 3100 рублей, как ранее», - добавила эксперт.

Кроме того, единовременная выплата при несчастном случае на производстве тоже будет проиндексирована – она составит 131700 руб вместо прежних 113700 руб.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»