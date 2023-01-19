Wildberries установил обязательный платеж: мера вынужденная, покупатели страдают

Популярный у россиян маркетплейс Wildberries принял решение ввести обязательный платеж для граждан, которые хотят открыть пункт выдачи заказов. И отныне им придется платить по 10 тысяч рублей.

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Мера вынужденная, призванная отсеять недобросовестных кандидатов в партнеры. Поскольку участились случаи обмана – запросы на открытие пункта выдачи поступают в компанию, реклама освещает это, люди радуются новой точке, но в итоге остаются без Wildberries поблизости.

«Отмечается всплеск мошенничеств, в том числе и при работе с партнерскими пунктами выдачи заказов. Мошенники подают фейковые запросы на открытие ПВЗ в самых востребованных локациях, но фактически не открывают их или перепродают свое юридическое лицо с ПВЗ: от их действий страдают добросовестные предприниматели <…> и покупатели, которые так и не дожидаются его открытия», - прокомментировали ситуацию в Wildberries.

По материалам сайта Konkurent