Катастрофа отразится на долларе: экономист Хазин о том, как в новый кризис людям спасти свои деньги

Уже в ближайшее время мир может накрыть глобальный экономический кризис. Эта катастрофа будет финансовой и, в первую очередь, затронет долларовую систему, поведал экономист Михаил Хазин.

«Нынешнее положение дел в мире таково, что катастрофа может разыграться в абсолютно любой момент времени. В частности, финансовый рынок США уже готов к обрушению. Триггером для обвала может выступить стихийное бедствие, новая пандемия или шок какого-то иного вида», - пояснил экономист.

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Однако катастрофа, скорее всего, спровоцирует подорожание ценного актива, который поможет спасти людям денежные средства. Речь идет о золоте, который многие финансисты считают хорошей инвестицией. Как финансовый инструмент он давно существует в сфере и пользуется популярностью.

По материалам сайта ФАН