«В нужном направлении»: вот что важно сделать 19 января - Глоба

Астролог Богдан Глоба, который продолжает дело своих знаменитых родителей Павла и Тамары Глоба, дал прогноз событий на 19 января. Эксперт рассказал, что ждет людей в этот день, а также посоветовал, как лучше поступить в обозначенное время.

«В четверг доверьтесь течению Судьбы – оно принесет вашу лодку в нужном направлении. Посвятите время себе и любимому делу», - порекомендовал людям Глоба-младший у себя в Telegram.

Ранее Богдан Глоба предупреждал, что текущая неделя предваряет новый рубеж. Оно ознаменовано приходом года Зайца по восточному календарю уже в субботу. Происходит это всегда с Новолунием, которое также несет обновление энергетического потока. Поэтому следует успеть закрыть все оставшиеся «хвосты» и с легким сердцем ждать нового.

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