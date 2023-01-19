Можно вернуть до 45% от стоимости квартиры: эксперт раскрыл 5 способов, как сэкономить на ипотеке молодой семье

В Москве число новостроек с каждым годом только растет. Однако квартиры не дешевеют. А в 2022 году ставка по ипотеке снова стала двузначной. Не все могут себе позволить взять на себя кредит. Однако риэлтор Михаил Семин рассказал сайту Teleprogramma.pro, как молодой семье можно сэкономить на ипотеке. Он дал пять советов.
1. Стать участником одной из льготных программ. Например, лицам, имеющим статус госслужащего, государство компенсирует до 45% стоимости квартиры. Процентная ставка по ипотеке у них меньше, чем средняя. Тоже самое касается военнослужащих, железнодорожники, участников программы «сельская ипотека» и тд. Перечень лиц, которые могут претендовать на спонсорскую помощь от государства широкий и он в открытом доступе на сайте любого банка.
2. Если этот вариант не подходит, можно попробовать сэкономить на стоимости квадратного метра. Например, купить квартиру с обременением на торгах. Здесь важно найти хорошего риэлтора или юриста, который будет вести сделку от начала до конца.
3. Еще один способ сэкономить на стоимости жилья, запастись терпением и ждать, когда на рынок выкинут «срочный» вариант. Но здесь есть свои «минусы» - быстрые продажи хороши для людей с наличкой. Ипотека может быть не одобрена в кратчайший срок.
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4. В некоторых крупных банках учитывается сумма первоначального взноса: чем она больше, тем ниже процентная ставка.
5. После покупки квартиры не забудьте получить налоговый вычет. Он станет поточным бонусом к новым апартаментам.