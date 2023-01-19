Можно вернуть до 45% от стоимости квартиры: эксперт раскрыл 5 способов, как сэкономить на ипотеке молодой семье

2. Если этот вариант не подходит, можно попробовать сэкономить на стоимости квадратного метра. Например, купить квартиру с обременением на торгах. Здесь важно найти хорошего риэлтора или юриста, который будет вести сделку от начала до конца.

3. Еще один способ сэкономить на стоимости жилья, запастись терпением и ждать, когда на рынок выкинут «срочный» вариант. Но здесь есть свои «минусы» - быстрые продажи хороши для людей с наличкой. Ипотека может быть не одобрена в кратчайший срок.

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4. В некоторых крупных банках учитывается сумма первоначального взноса: чем она больше, тем ниже процентная ставка.

5. После покупки квартиры не забудьте получить налоговый вычет. Он станет поточным бонусом к новым апартаментам.