Уже в январе: Путин сообщил о повышении зарплат бюджетникам

Заработная плата скоро будет увеличена. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. Он побывал 18 января на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге, чтобы посетить входящий в него концерн «Алмаз-Антей», и сделал заявление о повышении благосостояния бюджетников. Вопрос, как выразился глава государства, животрепещущий, и об индексации уже принято решение.

«Правительство имеет поручение уже в январе провести индексацию в бюджетной сфере. Что касается частного сектора, или государственных предприятий, которые работают в рынке, то здесь совсем другая история. Диктовать административным образом уровни заработной платы весьма опасно, потому что это может привести к разбалансировке вообще самой экономики предприятия», - цитирует президента сайт KP.RU.

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