Надежды россиян рухнули: правительство не одобрило важный законопроект

Надежды россиян на еще один выходной день новогодних каникул рухнули. Последний день года был и остается рабочим днем. 31 декабря не будет выходным, как обещалось ранее.

Стало известно, что правительство не поддержало законопроект, в котором финальный день года был обозначен в качестве выходного.

Согласно документу, опубликованному в базе Государственной думы, предлагаемую меру признали избыточной.

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