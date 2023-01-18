Надежды россиян рухнули: правительство не одобрило важный законопроект

Надежды россиян на еще один выходной день новогодних каникул рухнули. Последний день года был и остается рабочим днем. 31 декабря не будет выходным, как обещалось ранее.
Стало известно, что правительство не поддержало законопроект, в котором финальный день года был обозначен в качестве выходного.
Согласно документу, опубликованному в базе Государственной думы, предлагаемую меру признали избыточной.
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Напомним, депутаты от ЛДПР внесли в ГД проект о внесении изменений в Трудовой кодекс в декабре 2020 года. В частности, в нем предлагалось установить новогодние каникулы в России с 31 декабря по 6 января. Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2024 года. Но правительство его не одобрило.
По материалам 1prime.ru.