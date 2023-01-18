Молоко стало хуже, а сосиски — вкуснее: Роскачество раскрыло правду о продуктах в магазине

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»

Однако нашлись и продукты, которые оказались плохими по результатам исследований. Фальсификаты выявляли у некоторых брендов пастеризованного молока, а также находили в них кишечную палочку. Это, конечно, может быть опасно для здоровья. Также нужно быть осторожнее при покупке сметаны 20% жирности, так как и этот товар оказался некачественным в некоторых случаях.

Эксперты Роскачества предупредили, что несколько торговых марок сливочного масла эконом-сегмента не отличались качеством. Производители утаили настоящую жирность продукта. Также специалисты выявили признаки фальсификации. Исследования показали, что не лучше дела обстоят у ванильного пломбира. С каждым годом качество у некоторых брендов становится хуже, сообщает Telegram-канал Роскачества.