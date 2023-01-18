Окруженный со всех сторон доллар не будет понижаться все равно! Правдивые цифры по валюте озвучены

На американский доллар сейчас многие россияне смотрят пристально, ведь ведет себя он нестабильно. Тем более соотечественники привыкли вкладывать свои сбережения в деньги США.

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Однако похоже, что волшебства не произойдет: существенного падения курса доллара не будет. Так считает руководитель Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет.

Согласно прогнозу эксперта, американская валюта будет в 2023 году держаться в районе 75 рублей, сейчас она на торгах идет примерно за 68 рублей. Но даже такая большая цифра не вызовет потребительской инфляции.

Источник: iz.ru.