В российских магазинах исчезли эти молочные продукты: умолять бесполезно

В российских магазинах исчезли эти молочные продукты: просить продать просто бесполезно

Молочные продукты. Фото: Global Look Press

Уже сейчас люди лишены части товаров.

Россияне теперь не могут купить молочные продукты с истекшим сроком годности в магазинах «Магнит». В дальнейшем — и в других торговых сетях и точках тоже.

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Дело в том, что с января 2023 года «Магнит» участвует в национальном эксперименте, в ходе которого молочные продукты проходят специальную маркировку, которая считывается на кассе автоматически.

Если молочка уже отжила свое, электронная система не позволит ее приобрести. Таким образом нечестные продавцы лишатся возможности перебивать срок годности товара, а покупатели смогут гарантированно приобретать качественные молочные продукты.

Источник: iz.ru

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