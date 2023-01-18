В российских магазинах исчезли эти молочные продукты: умолять бесполезно

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Дело в том, что с января 2023 года «Магнит» участвует в национальном эксперименте, в ходе которого молочные продукты проходят специальную маркировку, которая считывается на кассе автоматически.

Если молочка уже отжила свое, электронная система не позволит ее приобрести. Таким образом нечестные продавцы лишатся возможности перебивать срок годности товара, а покупатели смогут гарантированно приобретать качественные молочные продукты.

Источник: iz.ru