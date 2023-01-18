Государство уже дало деньги: по 15 тысяч россиянам переведут на карты — по датам рождения

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Суммы в размере 15 тысяч рублей переведут всем, кто родился с 1941 по 1991 годы, чтобы люди могли возместить свои занятия физкультурой в специализированных заведениях. Компенсация выдается постфактум.

Деньги разрешается определить как самому себе, так и ребенку, который занимался спортом в платном учреждении.

Получить деньги можно либо подав декларацию о доходах в налоговую, либо предоставив заявление работодателю. В данном случае деньги будут зачислены вместе с зарплатой.

Источник: primpress.ru