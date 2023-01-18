Новое правило повергло в ужас россиян: с 1 марта у каждого могут отнять жилье за нарушения

Собственники как жилых помещений, так и нежилых должны внимательно изучить изменения в российском Гражданском кодексе. Дело в том, что, согласно новым строкам закона, у каждого из нас могут отобрать наши квадратные метры. Правда, для этого нужно совершить некоторые нарушения.

А именно — использовать помещение не по назначению либо мешать соседям своей деятельностью в квартире, доме, гараже или офисе.

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