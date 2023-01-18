Новое правило повергло в ужас россиян: с 1 марта у каждого могут отнять жилье за нарушения

Новое правило повергло в ужас россиян: с 1 марта у каждого из нас могут отнять жилье за нарушение

Квартиру могут теперь отобрать. Фото: Global Look Press

Согласно новому проекту, квадратные метры продадут за вас.

Собственники как жилых помещений, так и нежилых должны внимательно изучить изменения в российском Гражданском кодексе. Дело в том, что, согласно новым строкам закона, у каждого из нас могут отобрать наши квадратные метры. Правда, для этого нужно совершить некоторые нарушения.

А именно — использовать помещение не по назначению либо мешать соседям своей деятельностью в квартире, доме, гараже или офисе.

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Что вы можете такого натворить? Например, открыть в квартире хостел и мешать соседям, устроить в гараже или подвале ночной клуб, организовать пивнушку в доме.

В таком случае вам вынесут предупреждение, а если не исправитесь, помещение отнимут и продадут за вас. Деньги, правда, отдадут, но далеко не все — вычтут расходы.

Проект вступает в законную силу уже с 1 марта 2023 года.

Источник: 1prime.ru

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