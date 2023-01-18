Бюджетные духи признали самыми лучшими в мире: россиянки их обожают за нежно-сладкий аромат

Духи Trussardi Donna Trussardi 2011 эксперты «МаркиКачества» назвали в числе самых стойких в мире и самых бюджетных.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

100 миллилитров этого парфюма стоит около 5 тысяч рублей в российских магазинах. И уходят они с полок всегда нарасхват, ведь практичные россиянки уже поняли, что они не только обладают приятным сладковатым ароматом, но и экономят их средства.

Всего одного пшика достаточно, чтобы шлейф этих духов окутывал вас весь день, а на вторые сутки, проснувшись, вы поймете, что ваши волосы по-прежнему благоухают. Также запах будет слышаться и от одежды, в которой вы ходили.

Источник: markakachestva.ru