Бюджетные духи признали самыми лучшими в мире: россиянки их обожают за нежно-сладкий аромат

Духи Trussardi Donna Trussardi 2011 эксперты «МаркиКачества» назвали в числе самых стойких в мире и самых бюджетных.
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100 миллилитров этого парфюма стоит около 5 тысяч рублей в российских магазинах. И уходят они с полок всегда нарасхват, ведь практичные россиянки уже поняли, что они не только обладают приятным сладковатым ароматом, но и экономят их средства.
Всего одного пшика достаточно, чтобы шлейф этих духов окутывал вас весь день, а на вторые сутки, проснувшись, вы поймете, что ваши волосы по-прежнему благоухают. Также запах будет слышаться и от одежды, в которой вы ходили.
Источник: markakachestva.ru