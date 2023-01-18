3 комнатных цветка, которые сделают ваш дом чистым: собирают плесень, канцерогены и газ

Комнатные растения могут не только украшать помещение, но и выполнять важную роль очистителя помещения. Называем три цветка, которые станут вашим незаменимым помощником в уборке дома.
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Английский плющ отлично собирает пыль, которую потом легко можно смыть с него душем при уборке. Частицы оказываются в водопроводе, а не в ваших легких!
Кроме того, плющ великолепно поглощает влагу из воздуха, что делает его эффективным в борьбе с плесенью. Также он собирает канцерогены, углекислый газ, соли тяжелых металлов и формальдегид.
Фикус каучуконосный, или фикус эластичный, по данным NASA, один из тех комнатных растений, которые лучше всего очищающих воздух от загрязнителей вроде пыли.
Хлорофитум хохлатый, или «паучье растение» — прекрасный натуральный сорбент. В течение всего двух дней он может устранить около 90 процентов токсинов в комнате. Его часто держат в помещениях, где вероятно попадание угарного газа, поскольку растение обезвреживает продукты распада.
Источник: marieclaire.ru
Коты тоже оценят ваши цветочки. Фото: Global Look Press