«Не погасить, а разжечь аппетит»: стало известно, можно ли есть апельсины на ночь

Специалист по правильному питанию поделилась тем, как нужно есть апельсины.

Диетолог напомнила о полезных свойствах апельсинов. При этом она заявила о нюансах употребления цитрусовых в вечернее и ночное время.

«Апельсин в этой ситуации может оказаться удобным и полезным перекусом: он полностью переваривается за 20−30 минут, в 100 г мякоти содержится всего 40 калорий, к тому же оранжевый цитрус снабжает организм аскорбиновой кислотой и калием», — отметила эксперт.

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