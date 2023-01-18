«Не погасить, а разжечь аппетит»: стало известно, можно ли есть апельсины на ночь

Апельсины

Апельсины. Фото: Global Look Press 

Диетолог Екатерина Хорольская дала рекомендации по употреблению цитрусовых.

Специалист по правильному питанию поделилась тем, как нужно есть апельсины.

Диетолог напомнила о полезных свойствах апельсинов. При этом она заявила о нюансах употребления цитрусовых в вечернее и ночное время.

«Апельсин в этой ситуации может оказаться удобным и полезным перекусом: он полностью переваривается за 20−30 минут, в 100 г мякоти содержится всего 40 калорий, к тому же оранжевый цитрус снабжает организм аскорбиновой кислотой и калием», — отметила эксперт.

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«Вместе с тем кислый вкус апельсина способен не погасить, а разжечь аппетит. Поэтому следует учитывать особенности собственного организма, прежде чем есть вечером цитрусовые», — добавила диетолог.

«Съеденный апельсин на ночь принесет пользу и доставит удовольствие только в том случае, если ваш желудок здоров», — заключила диетолог в беседе с wday.ru.

В таком случае одна или две дольки не навредят организму. А только приподнимут настроение.

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