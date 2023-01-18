В Сбербанке назвали время, когда доллар упадет: смотрите точные цифры

Скептически настроенные аналитики предсказывают падение рубля по отношению к доллару, дескать американская валюта в 2023 году будет доходить до 100 рублей.
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Однако эксперты Sber CIB настроены более оптимистично. Они считают, что отечественная валюта укрепится и даже назвали время — в ближайшие недели.
Повлияют на это аукционы Минфина и цены на нефть. Уже в понедельник 16 января, сообщили аналитики Сбербанка, котировки на нефть снизились.
Если говорить о курсе доллара в точных цифрах, то по данным на утро 17 января на Мосбирже он колебался в районе 68 рублей. Его максимум на этот день — 68,85 рубля.
Источник: svpressa.ru