В Сбербанке назвали время, когда доллар упадет: смотрите точные цифры

Скептически настроенные аналитики предсказывают падение рубля по отношению к доллару, дескать американская валюта в 2023 году будет доходить до 100 рублей.

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Однако эксперты Sber CIB настроены более оптимистично. Они считают, что отечественная валюта укрепится и даже назвали время — в ближайшие недели.