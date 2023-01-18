«Она сторонилась меня»: Анна Линникова рассказала об отношении к ней других участниц конкурса «Мисс Вселенная»

Участница конкурса красоты «Мисс Вселенная» Анна Линникова не смогла завоевать главный титул. Однако знаменитость порадовалась за других моделей.

Линникова рассказала, что все по-разному к ней отнеслись. Были конкурсантки, которые ее избегали.

«Девушки с украинскими корнями сторонились меня. Поэтому пообщаться и познакомиться получше нам не удалось, хотя попытки с моей стороны и были», – призналась Линникова.

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Но были и приветливые участницы, победами которых Анна гордилась, как своими.