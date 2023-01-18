«Она сторонилась меня»: Анна Линникова рассказала об отношении к ней других участниц конкурса «Мисс Вселенная»

Анна Линникова

Анна Линникова. Фото: соцсети 

Представительница Украины не хотела стоять рядом с российской моделью во время одного из этапов соревнования.

Участница конкурса красоты «Мисс Вселенная» Анна Линникова не смогла завоевать главный титул. Однако знаменитость порадовалась за других моделей.

Линникова рассказала, что все по-разному к ней отнеслись. Были конкурсантки, которые ее избегали.

«Девушки с украинскими корнями сторонились меня. Поэтому пообщаться и познакомиться получше нам не удалось, хотя попытки с моей стороны и были», – призналась Линникова. 

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Но были и приветливые участницы, победами которых Анна гордилась, как своими.

«Если же говорить о других претендентках, то я болела за участницу из Венесуэлы, замечательная девушка, она заняла второе место», - добавила Анна в беседе с gazetametro.ru.

Напомним, ранее Анна Линникова не вошла в список 16 лучших.

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