«Она сторонилась меня»: Анна Линникова рассказала об отношении к ней других участниц конкурса «Мисс Вселенная»

Участница конкурса красоты «Мисс Вселенная» Анна Линникова не смогла завоевать главный титул. Однако знаменитость порадовалась за других моделей.
Линникова рассказала, что все по-разному к ней отнеслись. Были конкурсантки, которые ее избегали.
«Девушки с украинскими корнями сторонились меня. Поэтому пообщаться и познакомиться получше нам не удалось, хотя попытки с моей стороны и были», – призналась Линникова.
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Но были и приветливые участницы, победами которых Анна гордилась, как своими.
«Если же говорить о других претендентках, то я болела за участницу из Венесуэлы, замечательная девушка, она заняла второе место», - добавила Анна в беседе с gazetametro.ru.
Напомним, ранее Анна Линникова не вошла в список 16 лучших.