«Достаточно много противопоказаний»: названа категория людей, которым переход с кофе на цикорий только навредит

Стало известно, кому не рекомендуется пить цикорий.

Специалист рассказала, что переход с кофе на цикорий не всегда является верным решением.

«Цикорий помогает расширению сосудов, снимает приступы тахикардии, благотворно действует на нервную и кровеносную системы, полезен для органов пищеварения, почек и селезенки, является общеукрепляющим средством», — отметила специалист.

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Существует группа людей, для которых цикорий может быть противопоказан.