«Достаточно много противопоказаний»: названа категория людей, которым переход с кофе на цикорий только навредит

Стало известно, кому не рекомендуется пить цикорий.
Специалист рассказала, что переход с кофе на цикорий не всегда является верным решением.
«Цикорий помогает расширению сосудов, снимает приступы тахикардии, благотворно действует на нервную и кровеносную системы, полезен для органов пищеварения, почек и селезенки, является общеукрепляющим средством», — отметила специалист.
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Существует группа людей, для которых цикорий может быть противопоказан.
«Но, несмотря на множество полезных свойств, есть достаточно много противопоказаний. Например, пить цикорий не стоит детям до трех лет, людям, имеющим варикозное расширение вен, астму, патологии желчного пузыря и геморрой», — добавила Екатерина Новикова в беседе с gazeta.ru.
Напомним, ранее специалист составила список продуктов, разрушающих эмаль.