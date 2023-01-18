«Самая большая ошибка»: зарубежная звезда соцсетей рассказала, почему в 30 лет стала выглядеть на 20

Оказалось, неправильное похудение привело Tik-Tok-знаменитость к старению кожи.

В свои 20 Изабель Люкс выглядела на все 30. Зато в 31 девушка уже могла похвастаться гладкой кожей с румянцем.

Блогерша уверяет, что «всегда была одержима своей рутиной по уходу за кожей». Однако исключение из рациона жиров ради похудения стало причиной раннего появления морщин.

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