«Самая большая ошибка»: зарубежная звезда соцсетей рассказала, почему в 30 лет стала выглядеть на 20

Оказалось, неправильное похудение привело Tik-Tok-знаменитость к старению кожи.
В свои 20 Изабель Люкс выглядела на все 30. Зато в 31 девушка уже могла похвастаться гладкой кожей с румянцем.
Блогерша уверяет, что «всегда была одержима своей рутиной по уходу за кожей». Однако исключение из рациона жиров ради похудения стало причиной раннего появления морщин.
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«В свои 20 лет я была на пути к похудению, и мне было легче похудеть, если я переставала есть все жиры. Это была самая большая ошибка, которую я когда-либо совершала ради своей красоты, своей кожи и своего здоровья», – процитировали блогера the-sun.com.
Напомним, ранее специалист составила список продуктов, разрушающих эмаль.