Берегите зубы: специалист составила список продуктов, разрушающих эмаль

Стоматологический гигиенист рассказала, какие продукты опасны для зубов.
Эксперт начала с непривычного для списка вредных продуктов изюма. Помимо бисквитов и вафель, этот сухофрукт может разрушить зубы.
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Аккуратнее нужно быть и со сладкими соками.
Помимо рафинированного сахара, конфет, шоколада и карамели, вред зубам приносят газированные сладкие напитки и энергетики.
Чипсы, попкорн и семечки также могут привести к потере зубов в будущем. Об этом специалист рассказала vnimanie.pro.