Берегите зубы: специалист составила список продуктов, разрушающих эмаль

Стоматологический гигиенист рассказала, какие продукты опасны для зубов.

Эксперт начала с непривычного для списка вредных продуктов изюма. Помимо бисквитов и вафель, этот сухофрукт может разрушить зубы.

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Аккуратнее нужно быть и со сладкими соками.