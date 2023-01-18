Берегите зубы: специалист составила список продуктов, разрушающих эмаль

Стоматолог

Стоматолог. Фото: Global Look Press 

Эксперт бренда зубных паст PRESIDENT Дарья Фомина поделилась важными правилами.

Стоматологический гигиенист рассказала, какие продукты опасны для зубов.

Эксперт начала с непривычного для списка вредных продуктов изюма. Помимо бисквитов и вафель, этот сухофрукт может разрушить зубы.

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Аккуратнее нужно быть и со сладкими соками.

Помимо рафинированного сахара, конфет, шоколада и карамели, вред зубам приносят газированные сладкие напитки и энергетики.

Чипсы, попкорн и семечки также могут привести к потере зубов в будущем. Об этом специалист рассказала vnimanie.pro.

 

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