«Не пейте ее из горла бутылки»: представители духовенства рассказали, как правильно набирать и хранить святую воду

Верующим россиянам назвали правила хранения святой воды и обращения с ней.

Духовники заявили, что для набора свитой воды подойдет любая емкость. Однако хранить лучше в стеклянной банке с крышкой. Воду убирают в темное место подальше от чужих глаз.

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