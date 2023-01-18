«Не пейте ее из горла бутылки»: представители духовенства рассказали, как правильно набирать и хранить святую воду

Верующим россиянам назвали правила хранения святой воды и обращения с ней.
Духовники заявили, что для набора свитой воды подойдет любая емкость. Однако хранить лучше в стеклянной банке с крышкой. Воду убирают в темное место подальше от чужих глаз.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«К святой воде нельзя относиться с пренебрежением, поэтому никогда не пейте ее из горла бутылки или банки. Считается, что таким образом она оскверняется устами. Чтобы выпить такую воду, необходимо сначала перелить ее в кружку, а уж затем испить или умыться», – отметили в osnmedia.ru.
«Если планируете пить и умываться водой, то лучше набирать ее в церкви, колодце, роднике. Не берите ее из речки или озера. Она должна быть чистой», – заключили эксперты.
Напомним, ранее сообщили, в этом году Крещение пройдет в благоприятных погодных условиях.